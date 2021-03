Uue klubi eest esimese võidu saanud Mihkel Räim: väga külm oli - proovisin sõidu ajal mõelda, et olen saunas

"Viimane 40 km pikkune lõpuring oli tõsine kannatus, nägin kõiki pundis külmast värisemas. Tänast sõitu aitas võita vaid psühholoogiline tugevus. Proovisin sõidu ajal endale sisendada, et olen saunas ja mul on väga palav. Viimased 40 km oli punt veel suur, aga ma ise püsisin 25-30 liikmelise pundi peas ja vahepeal ründasin ainuüksi selleks, et natukenegi sooja saada. Lõpus olin oma tiimist suhteliselt üksi, sest mitmed olid külma tõttu sunnitud katkestama, aga õnneks oskasin teisi tiime enda jaoks hästi ära kasutada. Isegi finiš tuli sel korral kuidagi lihtsalt. Olen seda võitu päris kaua oodanud ja väga tänulik, et mu jalad lõpuks minu kasuks töötasid. Selle võidu pühendan ma ühele lähedasele inimesele, keda tänaseks kahjuks meie hulgas enam ei ole,“ võttis Mihkel Räim ränkraske sõidupäeva kokku.