Heiki Nabi kaebas Eesti Antidopingu kohtusse ja vaidlustas esialgse võistluskeelu määramise

Nabi palub kohtult esialgse võistluskeelu peatamist, sest EADSE ja EAD on selle seadmisel rikkunud enda kehtestatud reegleid, käitunud vastuoluliselt, varjanud sportlase eest olulist materjali, millega tal nende endi reeglite järgi on õigus enda kaitse ettevalmisteks tutvuda ning on läinud vastuollu Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri ( WADA ) koodeksiga.

Nabi hinnangul on tema süüdimõistmisel ja karistamisel rakendatud selgelt ennatlikke ja ebaproportsionaalseid meetmeid ning palub kohtult nende tühistamist. Samuti rõhutab 35-aastane sportlane, et kohaldatud keeld piirab otsustaval määral tema õigusi treenida ja võistelda ehk valmistuda tänavu suvel toimuvateks Tokyo olümpiamängudeks.

“Olümpiamängud on kohe käes ja praegune menetlus sattus kõige magusamale ettevalmistusajale. Selleks, et Heiki saaks tulemuslikult olümpiaks valmistuda, peab ta osalema rahvusvahelistes laagrites ja võistlustel, sest tema tasemega vastaseid Eestis ei leidu. Letrosooli puhul ei ole esialgne võistluskeeld automaatne, vaid selle võib jätta ka kohaldamata. Paraku varjavad EAD ja EADSE meie eest esialgse võistluskeelu menetluse materjale, mida nad omaenda reeglite artikli 13.14.1. alapunkti a) kohaselt on sportlase nõudmisel kohustatud koheselt üle andma. Seega me tegelikult ei tea, miks esialgne võistluskeeld määrati, miks ei ole arvestatud rikkumise esmakordsust ja seda, et taoliste ainete juhuslik sattumine sportlase organismi on võimalik näiteks läbi saastunud toidu, inimkontaktide kaudu või kasvõi jõusaali atribuutika katsumisel,” selgitas Keres.