Uiboleht: distsiplinaarotsus võiks tulla sel nädalal

Jalgpalliliidu infojuhi Mihkel Uibolehe sõnul on alaliit kogunud uurimise käigus oluliselt rohkem materjali, kui seni on avalikuks tulnud. Ta ütles ka, et alaliidu teada oli Kalju juhtkonda kõnealuse treeneri ebasobivast käitumisest korduvalt teavitatud. Jalgpalliliidule pole aga ühestki juhtumist varem teada antud.