Nõmme Kalju fänniklubi: kui selgub, et on toimunud suuremat sorti maha vaikimine, on meil tõenäoliselt väga keeruline jätkata klubi toetajana

"“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.” ― Edmund Burke

Koletisi on kõndinud meie seas inimeste aja algusest. Mis meid määrab, on teod mida teeme, kui nende koletustest teada saame. Ka antud juhul on üks olulisemaid küsimusi fännidel ja ilmselt ka teistel oma aega ja hinge vabatahtlikuse alusel klubile andvate inimestel: kas ja kes klubist teadis ja mida ette võeti või võtmata jäeti?

Oleme klubile oma hinge pühendamas juba teist kümnendit. Tuhandest mängust on ehk kahe käe sõrmedel lahinguid, kus me ei ole meeskonda häälekalt toetanud. On need mängud siis toimunud kaugel Islandil või kodusel Hiiul.

Praegu ei ole käsil mitte esimene ega ka teine skandaal klubi ajaloos. Siiani oleme rasketel hetkedel leidnud endast motivatsiooni mõista ja andestada ning klubi kõrval edasi minna. Juhul kui peaks selguma, et antud juhtumis on toimunud suuremat sorti maha vaikimine või kinni mätsimine, siis on meil tõenäoliselt väga keeruline leida motivatsiooni jätkata klubi ja meeskonna toetajana."