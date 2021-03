Tanel Kiik Aurelio intervjuust: mul hakkas seda kuulates füüsiliselt halb

"Mul hakkas seda intervjuud kuulates füüsiliselt halb," viitas Kiik Fredo Postimehele antud intervjuule. "Alaealised ja selges sõltuvussuhtes õpilased… Empaatia asemel õigustamine ning teiste süüdistamine. Loodan, et jalgpalliliit ja õiguskaitseorganid selgitavad kogu tõe välja."

“Uurimise käigus kogunes informatsioon, mis kinnitab ajakirjanduses ilmunud materjalide põhjal tekkinud kahtlusi. On tähtis, et ohvrid julgevad endast teada anda ja kõnealuses olukorras on selliseid inimesi rohkem kui üks,” ütles Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.