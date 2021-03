Ingrid Puusta saavutas EM-il kõrge kümnenda koha

"Tänases medalisõidus sõitsin ennast seitsmendaks, kahjuks punktide vahe oli liiga suur, et see mind kokkuvõttes kõrgemale tõstaks. Mul on hea meel, et sain osaleda medalisõidus ning kogeda sõitu ainult esikümnega. Kokkuvõttes olid super Euroopakad. Teeme tööd edasi juba Hispaanias Cadiz'is, kus toimuvad RS:X-i maailmameistrivõistlused aprilli lõpus," võttis Puusta tiitlivõistlused kokku.