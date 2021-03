Norralaste kaitseks välja astunud Venemaa telekommentaator andis Jelena Välbele terava vastuse

Norra oli Oberstdorfi maailmameistrivõistlustel ülekaalukalt kõige edukam medaliriik, võites 13 kuldmedalit, 11 hõbedat ja 7 pronksi. Välbe ütles intervjuus R-Spordile, et kuigi venelased piirdusid ühe kulla, kolme hõbeda ja ühe pronksiga, võivad nad rahule jääda. Norralaste suur ülekaal on aga Välbe jaoks suur müsteerium.

"Ma ei usu mingil juhul, et norralased treenivad märkimisväärselt enam kui Aleksandr Bolšunov. Selles olen ma sada protsenti kindel," ütles Välbe.

Suusajuht tunnistas, et tema jaoks tekitab jätkuvalt küsimusi Norra sportlaste jaoks tehtud erandid ravimite kasutamiseks. Välbe ei maininud kordagi astmat, kuid ilmselgelt viitab ta just astmaravimitele, mis on murdmaasuusatamises aastaid kõneaineks olnud. "Olgu, andke neile see luba, kes vajavad ravimit, kuid öelge kõigile avalikult, kes seda kasutavad," sõnas Välbe.

Eraldi tõi ta välja ka Therese Johaugi ülekaalu naiste suusatamises. "Kõik saavad aru, et keegi teine ​​ei suuda viimastel aastatel võita. Kui ülekaal on aga kolm minutit, tuleb tunnistada, et see tekitab teatud mõtteid," sõnas Välbe.

Hiljuti astus norralaste kaitseks välja pikaaegne Venemaa raadio- ja telekommentaator Gennadi Orlov, kellel oli omapoolne sõnum Välbele. "Jääme ikka faktide juurde. Välbe süüdistab norralasi salajaste vahendite kasutamises ehk põhimõtteliselt dopingu tarvitamises. Meil on selleks aga fakte vaja. Kas Välbel on faktid? Tal on lihtsalt oma arvamus," vahendas Ilta-Sanomat Orlovi sõnu.

Orlov tõi paralleele ka teiste spordialadega. "Kogu maailm imestas, kuidas Usain Bolt saab nii kiiresti joosta. Laskesuusatamises oli jällegi Ole Einar Björndalen selgelt parim. Tema võidutses samuti kogu aeg," andis venelane mõista, et ka teistel spordialadel võib näha kellegi suurt üleolekut.