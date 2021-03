Sebastien Ogier tunnustas noort konkurenti: tema vastu oli juba praegu raskem võistelda kui tema maailmameistrist isa vastu

Ogier ja Solberg pidasid Arktika rallil teisel võistluspäeval maha vägeva lahingu. Laupäevast võistluspäeva alustas Solberg kaheksandalt ja Ogier üheksandalt positsioonil, mis tähendas ühtlasi, et nad startisid ka kiiruskatsetele üksteise järel.

"See oli tema poolt väga tugev sõit. Ta tegi väga kõva debüüdi, sõites esmakordselt WRC autoga," kiitis Ogier DirtFishi vahendusel.

Kahel rallisõitjal õnnestus kiiruskatsete vahel ka omavahel juttu ajada. "Ütlesin Oliverile, et sõitsin mõned aastad tagasi tema isa vastu, kuid juba praegu on tema vastu raskem konkureerida. Oliver vastas, et peaksin tema isale sama ütlema," muigas prantslane.