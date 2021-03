Nõmme Kalju palkas spordipsühholoogi: praegused olud võivad meie klubis tekitada suuremat ebakindlust

"Praegused olud võivad meie klubis tekitada suuremat ebakindlust ning seetõttu on Nõmme Kalju kaasanud oma meeskonda spordipsühholoogi," seisab klubi teates.

"Psühholoogi ülesandeks on igapäevaselt toetada sportlasi, lapsevanemaid ning treenereid küsimustes, millele ise ei ole alati kerge vastust leida. Spordipsühholoog on klubis neutraalne isik, kellega koos on võimalik leida lahendusi ka keerukamatele olukordadele.

Külliki Taylor omab spordipsühholoogia magistrikraadi (MSc. Psychology of Sport & Execise) Inglismaa Leeds Becketti Ülikoolist ning on lõpetanud Eesti Spordigümnaasiumi moodsa viievõistluse erialal. Ta on aastaid töötanud laste ja noortega, viimastel aastatel eelkõige saavutusspordi kontekstis. Endise sportlasena on Külliki põhjalikult teadlik igapäevastest väljakutsetest, millega sportlased silmitsi seisavad."

“Uurimise käigus kogunes informatsioon, mis kinnitab ajakirjanduses ilmunud materjalide põhjal tekkinud kahtlusi. On tähtis, et ohvrid julgevad endast teada anda ja kõnealuses olukorras on selliseid inimesi rohkem kui üks,” ütles Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

Endine Eesti naisjalgpallur, kes kasutab tänasel päeval nime Mia Belle Trisna, paljastas sel nädalal Kanal 2 saates "Õhtu", et temalt röövis 14-aastasena süütuse üks jalgpallitreener. Reedese jalgpalliliidu pressiteatega sai kinnitust fakt, et Trisna pidas silmas Getulio Aurelio Fredot.