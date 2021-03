Roberts Štelmahers: Unicsi vastu mängides tuleb olla parimas vormis, meie sedapuhku polnud

Kalevlaste peatreener Roberts Štelmahers sõnas mängujärgsel pressikonverentsil, et Cramo jäi hätta vastaste agressiivsusega. "Vastane alustas hästi, me ei suutnud nende agressiivsusele vastata ja kaotasime veidi mängu üle kontrolli."

"Mõistagi tuleb Unicsi-suguse tiimiga mängides olla parimas vormis, meie sedapuhku polnud, " sõnas Štelmahers. "Nad olid väga agressiivsed ning see valmistas meile muret. Võisime vahel üks ühe vastu mängides võita, aga jäime söötudega hiljaks ja püüdsime pinge all rünnakuid lõpuni viia. Neil (vastastel) on väga sportlikud ja suured kutid. Ka kolmepunktivisetel polnud meil parim päev."

Unicsi peatreener Dimitris Priftis jäi oma mängijate tegutsemisega rahule. Kõigepealt tunnustas Priftis aga võõrustajaid. "Suur tänu Kalevile ja selle klubi inimestele. Nad on alati väga viisakad ning siia on alati meeldiv tulla. Nad on väga külalislahked, abivalmid ning seda ka just koroona ajal. Mul on nelja aasta jooksul tekkinud eestlasest väga hea mulje."