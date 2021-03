Mihkel Uiboleht Aurelio ümber puhkenud skandaalist: me ei räägi siin enam ühest või kahest isikust, kes on rääkima tulnud

Uibolehe sõnul on jalgpalliliit asunud koguma sportlastelt ahistusteateid. "Tuleb öelda, et meil on paraku tunduvalt rohkem materjali, kui praeguseks avalikkuse ette on tulnud. Me ei räägi siin enam ühest või kahest isikust, kes on allikad ja rääkimas käinud," sõnas Uiboleht, tunnustades inimesi, kes on tulnud oma juhtumistest rääkima. "Need inimesed ei peaks kuidagi kartma, vaid nad võivad rahumeeli tulla ja jalgpalliliidule oma juttu konfidentsiaalselt rääkida. Siis saame astuda järgmised sammud."