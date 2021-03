Endine Nõmme Kalju jalgpallur: kunagi pole hilja tõega välja tulla

"Ma ei julgenud talle vastu hakata, kuna ei tundnud teda nii hästi ja kartsin, et ta on minust tugevam ja võib hakata vägistama," rääkis Tikk, kes oli toona 17-aastane.

"Ta tegi mulle massaaži ja äkitselt käppis mind jalgevahelt. Selle peale reageerisin ja küsisin "what the fuck?" lisas eksjalgpallur, kelle sõnul Aurelio seejärel lõpetas.

Sotsiaalmeedias lisas ta: "Liiga paljud seksuaalsed kiskjad on oma tegudega pääsenud. Jalgpalliklubi on süüdi tema kaitsmises ning ohvrite kaebuste ja kohutavate kogemuste vaiba alla peitmises. Kunagi pole liiga hilja tõega välja tulla. Kui toona ei tehtud midagi, siis loodan, et meedia abiga nüüd märgatakse ja räägitakse sellest ning kõigega seoses ootavad ees ka kohased tagajärjed. Olen andnud oma panuse teadlikkuse tõstmiseks ning sellise vastiku vastuvõetamatu käitumise lõpetamiseks. Loodetavasti julgustab see ka teisi ohvreid rääkima. Õiglus tuleb jalule seada."