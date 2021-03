Nõmme Kalju naiskond treener Aurelio ümber puhkenud skandaalist: algatatud on lubamatu laimukampaania

Ärakasutamist me kindlasti ei tolereeri, kuid Getuliot juba pikalt tundes julgeme väita, et tegu on ilmselge laimukampaaniaga, mille tegelikku eesmärki teab vaid peakorraldaja ise.

Getulio on meie jalgpallikarjääris ning ka elus väga suurt rolli mänginud. Ta on meid alati toetanud, olnud mingitel momentidel justkui isa, peamiselt aga lihtsalt hea sõber. Nõudlik on ta ka. Teda on raske nimetada lihtsalt treeneriks — Getulio on treener suure algustähega. Jah, kindlasti avatum kui tüüpiline eestlane, aeg-ajalt ka üliemotsionaalne, kuid kas jalgpall ise pole juba emotsioonidest laetud mäng?

Nõustume, et Getulio on väga lähedane osade mängijate ja nende peredega, kuid midagi seksuaalset või vastu tahtmist pole me mitte kunagi tegema pidanud. Koju sõidutab vastavalt vajadusele kõiki. Väited, et nii vaid osade mängijatega on, ei ole tõesed. Getulio on valmis viima koju mängijaid, kes on jäänud viimasest rongist/bussist maha ning sõidutanud Tallinnast väljapoole neid, kes kaugemal elavad. Iga treener nii ei teeks. Ka ühiselt söömas käimine on täiesti tavaline, sest ilma ühistegevusteta jääks kambavaim ju olemata.