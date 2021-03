KUULA | NBA Tähtede mäng andis selge vihje, et õige pea viiakse korvpallis sisse suur muudatus

Räägime Kalev/Cramost nii VTB Ühisliiga kui ka koduse PAF meistriliiga valguses. Olukord mängijatega - uus tulija Marques Townes, vigastused ja haigused, Marcus Keene`i pikem videolugu Venemaa korvpallimagasiinis "Vid sverhu". Miks Indrek Sunelik ei saa mänguaega ja kas see on meeskonnale halb reklaam? Ja muidugi osutame erilist tähelepanu Kalev/Cramo ja Pärnu Sadama 4. märtsi vastasseisule, mille Cramo võitis lisaajal 76:71. Selles kohtumises tegi Pärnu eest debüüdi Kristjan Kangur.

Kullamäe toob saatesse uue rubriigi, kus lahkab Läti ja Leedu meedia kõige huvitavamaid korvpalliteemasid. Lisaks on tal varuks üllatus, mille käib lauda päris saate lõpus. Ausalt öeldes, ei oleks oodanud...

Loomulikult on juttu ka Euroliigast ja NBA-st. Euroliigas selgus värskelt esimene meeskond, kes kindlustas koha play-off mängudele. NBA-s pakub mitmes vaates jututeemasid Brooklyn Nets ning Atlantas toimunud Tähtede mäng viitas selgelt asjaolule, et korvpallis viiakse õige pea sisse suur muudatus. Mis see võiks olla? Head kuulamist!