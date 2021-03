Eesti suusataja Kanal 2 suusakommentaatoritest: see oli päris halb, aga vähemalt naljakas!

Himma hinnang suusaülekannetele oli otsekohene: "See oli uskumatu. Ütleme, et päris halb! Aga pole hullu, vähemalt oli naljakas naerda nende üle."

Himma näitas seejärel esimest klippi, kus meie kommentaatorid olid hämmingus, et Oskar Svenssoni suusk klasskasprindi finaalis ei libisenud. Himma selgitas, et tegelikult oli rootslane tõusul raskustes seetõttu, et ta startis uisusuusaga ja pidi mäkke sõitma vaid paaristõugetega. Suusk libises tal aga teistest kõige paremini.

"Uisusuuska kliisterada? Mida?" imestas Himma ja lisas: "Seletuseks, et uisusuuska ei kliisterdata. Sul on vaja, et see kõige paremini libiseks. Kliister läheb ainult klassikasuusale."