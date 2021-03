TIPPHETKED | Rapla teenis Tartu üle magusa võidu

Tartu meeskond on 26 mänguga kogunud üheksa võitu. Charles Barton on Tartu parimana visanud keskmiselt 14,0 punkti ja andnud 5,0 korvisöötu. Tomas Balciunas on võtnud 6,9 lauapalli, Oliver Suurorg teinud 1,2 vaheltlõiget ja Jordan Capps teinud 0,3 viskeblokeeringut.