Aurelio advokaat Robert Sarv: mind häirib, et inimene on juba ette süüdi mõistetud

"Hetkel ei ole õige aeg seda teemat pikalt kommenteerida. See on alles nii värske juhtum. Avalikkuse ette jõudis see alles kolmapäeva õhtul," sõnas Sarv Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Üritame välja selgitada, kas tegemist pole Aivar Mäe juhtumiga, kus süüdistus kukub lõpuks kokku. Mind häirib, et inimene on juba ette süüdi mõistetud. Treener ise pole saanud veel midagi öelda, avaldatud on vaid teiste inimeste arvamusi. Soovitan väga kriitiliselt võtta kõike seda, mida on siiani avaldatud," rõhutas vandeadvokaat.

Sarv pole ühtlasi rahul, kuidas see juhtum saates "Õhtu!" eksjalgpalluri Mia Belle Trisna poolt avalikkuse ette toodi.

"Mulle jäi arusaamatuks, miks oli vaja enda reklaamimiseks teise inimese mainet kahjustada ja tulla välja 13 aastat tagasi juhtunud asjadega," ütles Sarv.

Eesti Jalgpalli Liit algatas 12. märtsil nii Aurelio kui Nõmme Kalju FC suhtes distsiplinaarasja. “Uurimise käigus kogunes informatsioon, mis kinnitab ajakirjanduses ilmunud materjalide põhjal tekkinud kahtlusi. On tähtis, et ohvrid julgevad endast teada anda ja kõnealuses olukorras on selliseid inimesi rohkem kui üks,” ütles Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.