Nõmme Kalju eksjalgpallur: Aurelio tegi massaaži ja äkitselt käppis mind jalgevahelt

"Kui ta massaaži tegi, siis ühel hetkel läks asi nii kaugele, et ta tõmbas mul püksid jalast. Ma ei julgenud talle vastu hakata, kuna ei tundnud teda nii hästi ja kartsin, et ta on minust tugevam ja võib hakata vägistama," rääkis Tikk, kes oli toona 17-aastane.