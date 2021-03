Kaotustelainel Kaunase Žalgirist ootab ees karm suvi. Hiiglaslikud võlad aina paisuvad ja liidermängijad lahkuvad

Žalgiris on pärast eelmise kümnendi alguse skandaale, omanike vahetusi ja mänguminuteid jaotanud nõida suutnud endast luua sama positiivse kuvandi kui tüüpiline andekas õppursportlane – treeningutel annab endast kõik ja koolis on nelja-viieline. Päiksekiired ulatuvad isegi Eestini, kus tuhanded korvpallisõbrad istuvad reedeti ekraanide ette, et rohelistes särkides lemmikutele kaasa elada. Ja kuni maailm oli endine, istus Žalgirio Arena tribüünidel rohkem eestlasi kui Kalev/TLÜ mängudel.

Veel jaanuari alguses oli kõik korras. Žalgiris oli Euroliigas esiviisikus ja suurtest võlgadest polnud juttugi. Järsku hakkas kõik allamäge veerema.