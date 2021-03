OTSEBLOGI | Kaunase Žalgiris kaotas Euroliigas lähirivaalile avapoolaja 21 punktiga

Žalgirist ootab võõrsil tuline lahing Istanbuli Anadolu Efesiga, kellel on käsil kuuemänguline võiduseeria ja kes purustas hiljuti Moskva CSKA 100:70.

Hetkel on Anadolu Efes 17 võidu ja 10 kaotusega viiendal kohal, Žalgiris (15-13) on üheksas ehk esimesena play-offi joone all.