Norra suusaliit vastas Jelena Välbe karmidele süüdistustele

Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe oli pärast Oberstdorfi MMi naiste 30 km ühisstardiga sõitu tunnistanud, et Therese Johaugi mäekõrgune ülekaal tekitab tema jaoks küsimusi.

"Kõik saavad aru, et keegi teine ​​ei suuda viimastel aastatel võita. Kui ülekaal on aga kolm minutit, tuleb tunnistada, et see tekitab teatud mõtteid," rääkis Välbe R-Spordile.

Lisaks polnud Välbe rahul, et nimekiri sportlastest, kellele on keelatud ainete kasutamiseks antud eriluba, on salajane.

"Olgu, andke neile see luba, kes vajavad ravimit, kuid öelge kõigile avalikult, kes seda kasutavad," sõnas Välbe.

Dagbladet uuris Norra suusaliidu meditsiinidirektor Öystein Andersenilt, kuidas ta Välbe süüdistustesse suhtub.

"Välbe jutt erilubade kohta ei vasta tõele," teatas Andersen. Ta tunnistas, et mõned Norra rahvuskoondise suusatajad on tõesti palunud ägedate haiguste raviks eriluba, kuid need on olnud üksikud juhtumid.

"Õnneks on neid juhtumeid olnud viimase nelja aasta jooksul vaid käputäis," kinnitas meditsiinidirektor.

Norra suusaliidu murdmaajuht Espen Bjervig lisas omalt poolt, et nende treeningmeetodid on täiesti avalikud ja neil pole midagi varjata.

"Me kutsume igal aastal rahvusvahelist suusakogukonda Norrasse meie treeninguid jälgima ja teavet jagama," ütles Bjervig.