Rahulikust töömehest on Itaalias sirgunud korvpallur, kelle nimi tuleks eestlastel kindlasti meelde jätta

Itaalia esiliiga pole maailma korvpalli mõistes sugugi kõige glamuursem mängupaik, aga hüppelauaks ja kogemuste omandamiseks on see ideaalne. Eelmise kümnendi keskel Itaaliasse siirdunud Eesti noortest on Serie A2 sarjas oma võistkonna vedurite sekka kerkinud ainult Kaspar Treier (21), kes tänavu mängib juba aste kõrgemal.

Kui võtta aluseks viimaste nädalate esitused ja eeldada, et tema areng ei peatu, tuleb eestlastel meelde jätta ka 198 cm pikkuse Joonas Riismaa nimi. Pistoias mängiv Riismaa viskas kahes järjestikuses kohtumises vastavalt 14 ja 15 punkti.

14-aastaselt Itaaliasse läinud Riismaa sõnul pole võrdlus Treieri karjääriga üle pingutatud. „Tema teekond on olnud täpselt selline, millega loodaksin ka ise hakkama saada. Treieri viimane hooaeg esiliigas oli võrreldes minu omaga kindlam, mul on see olnud nagu Ameerika mäed. Pean saama oma esitused ühtlasemaks, ja kui vaadata paari aasta pärast, kus ma olen, on ehk asjad teistmoodi.”