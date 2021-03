Valgevene saalijalgpall: play-off pöörab kõik pea peale

Asjaolud on kujunenud nii, et tegime ära Lisakovichi ülemineku, kuid teiste mängijate vastu huvi polnud. Mis puudutab lepinguid, mõnedel mängijatel on need pikaajalised, mõned aga peavad hooaja jooksul tõestama, et suudavad klubile palju anda ja et klubi vajab väga just neid.