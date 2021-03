Kuidas kuristikku langenud suurklubi tõusis Steven Gerrardi käe all tagasi sinna, kuhu kuulub

Rangersi finantsprobleemid tulid avalikuks 2012. aasta veebruaris, kui selgus, et klubi toonane omanik, Šoti ärimees David Whyte oli sunnitud klubi administeerimise andma Londonis finantsnõustamise ja investeerimispangandusega tegeleva Duff & Phelpsi kätte. Selgus, et Rangers oli viimase aastaga maksuametile jäänud võlgu üle üheksa miljoni naela ning kohtus käis samaaegselt vaidlus teisegi summa üle, mis ulatus ligikaudu 45 miljoni naelani, kirjutas Eesti Päevaleht toona. Veebruaris administreerimise alla läinud klubi likvideeriti neli kuud hiljem ning taasasustati juunis Sevco Scotland Ltd (praegune The Rangers Football Club Ltd - K.R.) poolt. Uute omanikega klubil ei õnnestunud aga enda kohta Scottis Premier League'is taastada. Scottish Football League, mis toona ühendas endas tugevuselt teist kuni neljandat liigat, võttis küll Rangersi vastu, kuid 25 klubi 30-st olid selle poolt, et Rangers jätkab kõige madalamas ehk neljandas liigas (Third Division).

Miks on Gerrardi ja Rangersi edu eriline? On ju alates 1986. aastast just need kaks meeskonda jaganud kõik tiitlid omavahel. Tasub aga meenutada, et viimasel üheksal hooajal valitses Šotimaad Celtic. Seejuures polnud Celticul aastaid tiitliheitluses tõsist konkurenti, sest Rangers kukutati mäletatavasti 2012. aastal finantsprobleemide tõttu neljandasse liigasse ning jõudis kõrgliigasse tagasi alles 2016. aastal. Muideks vahetult enne Rangersi pankrotti minekut käis klubis testimas ka Enar Jääger , kellest toonane peatreener Ally McCoist oli vägagi huvitatud. Tänavuse hooaja põhjal võib väita, et jõujooned Glasgows on kardinaalselt muutunud ning kõigest kolmandat aastat peatreenerina tegutseva Gerrardi käe all on Rangersist saanud ka arvestatav jõud Euroopas.

Rahvusvahelises jalgpallis on viimaste aastatega esile kerkinud uus põlvkond endistest tippjalgpalluritest treenereid: Frank Lampard, Ole Gunnar Solskjaer , Steven Gerrard , Thierry Henry jne. Kui näiteks Manchester Unitedi juhendajast Solskjaerist ja hiljuti Londoni Chelseast vallandatud Lampardi peatreeneri aastatest on ka Eesti meedias palju juttu olnud, siis vähem on luubi all olnud Liverpooli legendi Gerrardi tegemised. 2018. aastal Rangersi etteotsa asunud Gerrardi käe all kindlustas klubi möödunud pühapäeval Šotimaa meistritiitli, edestades kuus vooru enne hooaja lõppu igipõlist rivaali Glasgow Celticut 20 punktiga.

Miks otsustas tiitlit jahtinud Rangers nii kogenematu treeneri kasuks? Klubi juhatuse endise esimehe Dave Kingi sõnul hakkas mõte tema peas idanema 2017. aasta oktoobris, kui Gerrardi juhendatav Liverpooli U18 võistkond mängis Rangersiga. "Me rääkisime ja viskasime nalja, mida Gerrard edasi tahab teha ning kas selleks võiks olla treerina jätkamine. Ütlesin talle naljatledes, et ühel päeval helistan talle," meenutas King The Athleticu vahendusel.

Vähemalt väliselt tundus Rangersis veel kõik hästi olevat. "Kõik toimis klubis samamoodi edasi. Isiklikult sellisest keerulisest (finantsilisest) seisust mulle muljet ei jäänud," tõdes Jääger, kes jälgib tänasel päevalgi Šotimaa kõrgliigas toimuvat. Kas Rangersi edu on minevikku arvestades tulnud üllatusena? "Võib nii öelda küll. Nad kerkisid neljandast liigast üles ning tõusid igal aastal liiga võrra kõrgemale. Mõnes mõttes on üllatav küll. Tundub, et seal on head tööd tehtud," muigas Jääger.

2012. aasta talvel, vahetult enne finantsprobleemide ilmnemist käis Rangersis testimas pikaaegne Eesti koondislane Enar Jääger. Mullu karjäärile joone alla tõmmanud Jäägeri sõnul oli Rangersi treeneri Ally McCoisti huvi tema teenete vastu suur. "Nad olid minust väga huvitatud. Treener tahtis mulle lepingut pakkuda ja nad pididki seda kohe tegema, aga siis hakkasid asjad venima," meenutas Jääger Delfile ja Eesti Päevalehele toonaseid sündmuseid. "Neil oli vaja mingitest mängijatest enne lahti saada, aga asi hakkas venima ja me ei jäänud ootama. Natuke hiljem läkski klubi juba administreerimise alla. Eks nad arvatavasti teadsid klubis ka, et jamad on ning selle tõttu asjad venisidki."

Kingi sõnul oli Gerrardi puhul miinuseks vähesed kogemused. "Sel hetkel helistasin Kenny Dalglishile (endine Liverpooli mängija ja treener - K.R.). Ütlesin Kennyle, et kaalun Gerrardile pakkumise tegemist. Ta ütles mulle, et praeguses seisus vajab Rangers kogemustega treenerit. Vastasin seejärel: "Kenny, ükski neist kogenud treeneritest pole selline, keda saaksin järgmised kolm aastat toetada. Mul lihtsalt pole usku neisse"," meenutas King. "Dalglish ütles mulle, et varasema kogemuseta inimese valimine on väga julge samm, aga kui seda juba teha, siis Steven on õige valik."

Rekordiline tiitel

Kuigi Rangers oli Gerrardi käe all selgelt sammu edasi teinud, jäädi Šotimaal kangele linnarivaalile siiski alla. Käimasoleval hooajal tuli aga täistabamus. Rangers kindlustas tiitli möödunud pühapäeval, kui igipõline rivaal Celtic ei suutnud Dundee Unitedi vastu enamat väravateta viigist. Kuigi kuus vooru on veel mängida, on Rangersi edu Celtici ees 20 punkti. Steven Gerrardi hoolealuste edu on tänavusel hooajal muljetavaldav. 32 mänguga on klubi saldoks 28 võitu ja neli kaotust. Väravaid on võistkond löönud 77 ning endale lasknud lüüa vaid üheksa (!). Võrdluseks, teisel kohal on Celtic, kes võrgust pidanud korjama 23 palli.

Seega lõpetas Rangers linnarivaali üheksa-aastase valitsemisaja. Klubi ajaloos oli see Rangersile 55. meistritiitliks, mida on nelja jagu rohkem kui Celticil. Ühtlasi on tegu rekordiga, sest mitte üheski teises liigas pole üks meeskond kroonitud 55. korral riigi parimaks.

Steven Gerrard doing a belly slide through the Ibrox dressing room yesterday.



You love to see it 😂😂😂pic.twitter.com/dnuR94N1Yo — Footy Accumulators (@FootyAccums) March 7, 2021

"Raske on seda tunnet sõnadesse panna," sõnas BBC vahendusel treenerina esimese tiitli teeninud Gerrard. "See teekond pole lõppenud. Asjad on alles ees. Mina mõtlen võidu järel juba sellele, mis saab edasi. Olen väga uhke esiteks mängijate üle, kes on klubisiseselt kõige tähtsamad inimesed. Kuid fännid on veel tähtsamad - nemad teevad sellest klubist klubi ja see (tiitel) on neile. Meil on olnud väga rasked ajad, aga nüüd oleme tipus."

Ümbritsetud õigetest inimestest