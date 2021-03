Endine Eesti koondise peatreener hakkab Iisraeli jalgpalli edendama: "See on suurepärane väljakutse"

Iisraeli jalgpalliliit võttis 50-aastase Goesi palgale noortemeeskondade tehnilise direktorina. Uuel ametipostil alustab viimased kolm aastat FC Utrechti klubis töötanud Goes 15. mail. Iisraeli vutiliidu teatel vastutab ta riigi jalgpalli arengu eest järgmised kolm aastat.

Goes valiti sellele positsioonile kuue kandidaadi seast.

"Kohtusime mitmete silmapaistvate omadustega kandidaatidega, kellel kõigil oli kirg edendada meie jalgpalli ning otsustasime ühehäälselt, et Jelle Goes on selleks õige mees. Tema ajalugu räägib enda eest ning vestluse käigus avastasime me professionaali, kellel on nii paljulubavad omadused kui ka teadmised noortetöö ja akadeemia arendusel, samuti tahe teha kõvasti tööd," ütles Iisraeli jalgpalliliidu president Oren Hasson.

"Jelle on viimastel aastatel akadeemiaga teinud häid samme ning toonud meie noorteakadeemia sellele tasemele, kus see praegu on," lausus Utrechti kodulehel klubi tehniline direktor Jordy Zuidam.

"Kui me ta kontorisse tõime, leppisime üheskoos kokku kolmeaastases lepingus, et ehitada akadeemia üles ja viia see järgmisele tasandile. Samal ajal teadsime ka Jelle ambitsioone töötada teistel positsioonidel jalgpallimaailmas."

Jelle Goes: "Olen väga põnevil võimalusest liituda Iisraeli jalgpalliga ja panustada selle arengusse. See on suurepärane väljakutse, mida ma tahan väga ette võtta ning ma olen veendunud, et kõiki selle tööstuse tugevusi ja faktoreid kombineerides saavutame me noorte talentide arendamisel suurt edu."

Lisaks Eesti koondisele on Goes juhendanud Moskva CSKA duubelmeeskonda. Eestist lahkudes asus ta PSV Eindhoveni noortetöö juhi kohale, enne Utrechti siirdumist töötas 2012. aastast Mahhatškala Anži spordidirektorina.

Eesti president on Goesile 2008. aastal omistanud Maarjamaa Risti IV klassi teenetemärgi. Aasta varem pälvis ta Eesti Jalgpalli Liidu kuldmärgi.