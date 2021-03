Täna ja homme: Eesti rallitalent valmistub MM-etapiks ühel rajal Thierry Neuville'iga

Täna ja homme toimuval rallil on Ott Tänaku tiimikaaslaste istumise all Hyundai i20 R5 autod. Neuville kasutab seda rallit, et kohaneda rohkem oma uue kaardilugeja Martijn Wydaeghega ning valmistuda aprillis toimuvaks Horvaatia MM-ralliks, mis toimub sarnaselt Itaalia võistlusega asfaldil.