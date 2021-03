Kõigil WRC tiimidel on hübriidmootor käes, kuid ühe olulise puudusega - "See on viisakalt öeldes frustreeriv"

DirtFish.com kirjutab, et nende teada on kõigil kolmel WRC meeskonnal esimene hübriidmootor käes. Keegi aga ei tahtvat avalikult sellest rääkida. Anonüümselt on öeldud, et mootoril esineb veel puudusi - mõned osad sellest ei tööta ning teised osad nagu süsteemi jooksutamiseks vajalik tarkvara on sootuks puudu.

Üks allikas ütles: "Me mõistame, et maailmas on praegu raskused - elame ju kõik nende keskel -, kuid puuduvad võtmeosad ja süsteem, mis veel ei tööta nii, nagu me kokku leppisime, tekitavad frustratsiooni. Ja kui me ütleme, et see on frustreeriv, siis me oleme veel viisakad. Kuidas me selle asja tööle saame, kui meil ei ole välist laadurit? See on hübriid - laadur on tähtis."

WRC sarjale hübriidmootoreid tootva firma Compact Dynamics juht Oliver Blamberger tunnistab avalikult, et tähtaegadesse jõudmine on olnud paras väljakutse.

"Meie esialgne eesmärk oli hübriid igale meeskonnale kätte toimetada jaanuari lõpuks, viiendaks kalendrinädalaks. Meie Hiina varustajate mõningaste koroonaviirusest tingitud probleemide tõttu ja Saksa-Austria piiri tõttu, millest sõltub meie partner Kreisel, pidime me selle edasi lükkama. Seepärast lükkasime esimeste partiide üle andmise viiendalt nädalalt kaheksandale," rääkis Blamberger.

"Eelmisel reedel, üheksanda nädala lõpus, andsime igale tiimile nende esimese testimissüsteemi. Alustasime arendusega eelmise aasta mais. Meil on maailmas ikka veel väga tugev kriis ning kui sellistes tingimustes kümne kuuga esimesed süsteemid kätte saavad toimetatud, nimetaks ma seda suureks õnnestumiseks."

M-Sport ja Toyota on juba teatanud, et nende 2022. aasta auto on testimiseks valmis. Eelmisel reedel pandi rattad veerema M-Spordi hübriidautol, Toyota kavatseb testisõitudega alustada suvel. Hyundai on olnud kõige kidakeelsem, kuid kuuldavasti ei istu nemadki käes rüpes.

Balmberger ütles, et hübriidmootor ei vaja tingimata enda ümber autot, et seda testida.