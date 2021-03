VIDEO | Juute solvanud NBA korvpallur sai karistada

29-aastane Leonard on suur videomängude huviline ja kõikidel soovijatel on võimalik tema klahvide klõbistamist Twitchi netistriimi kaudu vaadata. Esmaspäeval mängis ta "Call of Duty't" ja kui tema tegelaskuju tulistati, lasi Leonard lisaks roppustele üle huulte sõna "kike". Tegemist on juutide kohta käiva sõimusõnaga.