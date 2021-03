Võimas sissejuhatus: Tilga alustas USA-s seitsmevõistlust kolme vägeva rekordiga! Ja kuulitõukes purunes 16 meetri piir!

Kolme ala järel hoiab Georgia ülikooli esindav Karel Tilga 2670 punktiga teist kohta. Tilga on teinud tõeliselt paljulubava sissejuhatuse võistluseks, 60 meetri sprindis viis ta isikliku rekordi 7,09 sekundini ja kaugushüppes sai kirja 7.62! Kuulitõukes sai ta juba avakatsel kirja 15.52, teises voorus tuli 14.86 ja kolmandas... 16.04! Mehe senised margid olid 7,13, 7.49 ja 15.55.

Liider on Texase ülikooli sakslasest liige Leo Neugebauer, ta sai 60 m jooksus ajaks 6,98 ja võttis kaugushüppes alavõidu 7.87ga. Kuuli tõukas Neugebauer 14.71 ja edu Tilga ees on 23 punkti