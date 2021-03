Võimas seeria: Tilga püstitas USA-s seitsmevõistluses juba viienda isikliku rekordi!

Võistlust juhib jätkuvalt Kyle Garland, kellel on koos 4519 punkti. Tõkkesprint tõstis Tilga teisele kohale 4451 silmaga.

Tilga on ületanud teivashüppes isiklikku rekordit tähistavad 4.76 ja 4.86 (kolmandal katsel) ning jätkab võistlust! Senine tippmark oli tal 4.70. Tundub, et Johannes Ermile kuuluv Eesti U23 rekord 6114 punkti on tõsiselt ohus.