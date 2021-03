VÄGEV! Karel Tilga krooniti USA üliõpilasmeistriks tulemusega, mis andnuks EM-il hõbemedali. "Täitsa hullumaja! Ise olen ka šokis veel."

„Ei teagi, kas oskan veel võistlust sõnadega kokku võtta... täitsa hullumaja! Ise olen ka šokis veel,” tunnistas 23-aastane Tilga, kes hooaja esimesel seitsmevõistlusel kogus 5713 punkti. „Terve sügis olid mul probleemid tagareiega, sprintida ja hüpata sisuliselt enne uut aastat ei saanudki. Esimeseks seitsmevõistluseks ei olnud vorm veel kohale jõudnud. Teadsin, et olen nüüd parem, aga kas sellist tulemust ootasin... Ei saa vist nii öelda. Mitmevõistlejad kõik räägivad, et esimesed kaks ala – sprint ja kaugus – on nii olulised, et hoog sisse saada. Ja kuna sealt tulid isiklikud rekordid, siis positiivse emotsiooni pealt läks edasi. Need olid kõige vähem ootamatud rekordid. Teadsin, et olen tunduvalt kiirem, kui kolm aastat tagasi vana isiklikku rekordit püstitades. Kaugushüppes ka juba 2-3 aastat tagasi rääkisin, et tahaks hüpata 7.60. Olen mitu aastat tundnud, et see hüpe on jalas olemas. Kuulitõuke rekordi puhul oli natuke naljaks, kuna see 16-meetrine tõuge ei olnud isegi hea tõuge. Jalg oli natuke enda all, hea tulemus oli juba all kirjas ja lihtsalt lajatasin. Kuuli trajektoor oli selline, et sealt ei oleks keegi pakkunud, et 16 meetrit lendab. Oleks natukene parema nurga saanud, võinuks tulemus olla veel midagi hullemat.”