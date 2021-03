Nõmme Kalju avalikuks tulnud treeneri ja mängija suhtest: me ei saa praegu kommentaare jagada

"Olin just jalgpallis tõusmas. Mul olid suured unistused, tahtsin olla järgmine Marta (tol hetkel maailma parim naismängija, viis korda FIFA aasta naisjalgpalluriks valitud brasiillanna - toim.). Ta hakkas mind koju ja trenni sõidutama. Ütles, et viib mu igale poole. Ühel õhtul viis ta mind metsa äärde, parkis auto ära, ütles, et kui sa tahad saada Martaks, siis ma võin seda teha, mul on see võimekus, aga luba, et sa teed kõik, mis ma sulle ütlen. Tol samal õhtul hakkas ta mind puudutama ja võttis mult süütuse. See jätkus niimoodi aastaid," rääkis naine.