Treenerile süütuse kaotamisest rääkinud endine Eesti jalgpallur elust Euroopa klubis: see oli tumedaim paik, kus ma eales olen olnud. Mind peksti. Mind kuritarvitati. Mind lükati sügavamale kui muda

Eile Kanal 2 "Õhtu" saates käinud ja seal suhtest endast mitukümmend aastat vanema treeneriga rääkinud Mia Belle Trisna mainis intervjuus ka kriminaalseid episoode Euroopa klubides, millest ta pikemalt kirjutab raamatus "She Did It And So Can You. 17 Inspirational Women Share Their Stories & Steps Of How They Achieved Rapid Success."

Tõlkes kõlaks raamatu pealkiri: "Tema tegi seda ja sina suudad seda samuti. 17 insipeeritav naist jagavad oma lugusid ja samme kiire edu saavutamiseks."

"See juhtus kõik uuesti, kui ma tahtsin pärast ülikooli lõpetamist mängida professionaalset jalgpalli Euroopas. Alguses olin ma oma unistusi järgides ja viimaks jalgpalluriks saades nii õnnelik; alles hiljem avastasin, et mis algul tundus täiuslik, oli tegelikult tumedaim paik, kus ma eales olen olnud," kirjutab Trisna.