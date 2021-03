OTSEBLOGI | Antirekordi teinud CSKA kaotas ja pudenes Euroliigas teiselt kohalt. El Clasico võitja otsustab neljas veerand

CSKA on viimastel kuudel olnud langustrendis ja paremini ei läinud ka kodus Milano Olimpia vastu. CSKA kaotas esimese veerandaja koguni 10:30. Varem pole CSKA Euroliigas nii suurelt ühel veerandajal vastasele alla jäänudki.

Milano tõusis 19 võidu ja 10 kaotusega tabelis teiseks, CSKA-l on tabelis 18 võitu ja 10 kaotust. Sama seis on ka Müncheni Bayernil.

Kell 22 algavas Hispaania korvpalli El Clasicos on favoriidiseisuses Euroliiga liider Barcelona (20 võitu, 9 kaotust). Real on 17 võidu ja 11 kaotusega kolmas, aga viimasest viiest mängust on kaotatud kolm.