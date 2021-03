Miks valitseb Norra maailma suusatamist? Norralaste nipid nüüd saadaval eestlastelegi

Hiljuti lõppenud Oberstdorfi maailmameistrivõistlustel tegid Norra mehed põhimõtteliselt puhta töö. Individuaaldistantside 12 medalist võitsid norralased kümme. Kaks ülejäänud autasu kuuluvad Aleksandr Bolšunovile. Peale selle võideti mõlemad teatesõidud. Naiste konkurentsis suutsid rootslannad veidi rohkem vett segada, kuid Therese Johaug lahkus lõpuks MM-ilt ikkagi nelja kuldmedaliga. Milles on norralaste edu saladus? Selles vallas aitab nüüd tausta avada sealne suusapiibel „Utviklingstrappa langrenn” („Murdmaasuusataja arenguredel”), mis on praeguseks tõlgitud ka eesti keelde.