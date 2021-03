Läti laskesuusatäht Rastorgujevs sai dopingureeglite rikkumise eest võistluskeelu

Rastorgujevs jäi viimase 12 kuu jooksul kolmel korral dopinguküttidele tabamatuks. Antidopingukoodeksi järgi tähendab see reeglite rikkumist.

Pressiteates lisati, et Rastorgujevsil on kaks nädalat aega, et otsusele omapoolne vastus anda.