Maailmameister võrdles Bolšunovi suurvõistluste hädavaresega: kui on väga vaja, ei suuda ta võita

"Bolšunovi suurim konkurent Johannes Hösflot Kläbo on alati suutnud tiitlivõistlustel oma põhidistantsid ära võita. Aga alati on leidunud keegi, kes on suutnud Bolšunovi tema trumpaladel selja taha jätta: olgu selleks näiteks Simen Hegstad Krüger, Iivo Niskanen, Dario Cologna või Sjur Röthe. Bolšunov meenutab mulle Martin Johnsrud Sundbyd, kes valitses MK-sarja, aga tiitlivõistlutel kaotas ta alati konkurentidele, kes olid tähtsateks sõitudeks paremini valmistunud," lisas Koukal.

Nii Bolšunovil kui ka Sundbyl on vaid üks individuaalne tiitlivõistluste kuldmedal. Bolšunov võitis Oberstorfi MM-i 15 + 15 km suusavahetusega sõidu, Sundby suutis seda 2019. aasta Seefeldi MM-i 15 km klassikasõidus. Kläbo on seni individuaalseid kuldmedaleid võitnud ainult sprindis: 2018. aasta olümpial ning 2019. ja 2021. aasta MM-il.

"Johannes on näidanud, et ta on arenenud. 50 km sõidu puhul oli ebatavaline, et Bolšunov ei vedanud viimasel ringil. Ees olid norralased ja Bolšunov sõitis nende järel. Aja jooksul jõuab Kläbo veelgi kõrgemale tasemele," lausus Koukal.