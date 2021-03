Tennisetreener: Kontaveit liigub väikeste sammudega võimsatele mängijatele lähemale

Kontaveidi ja Kanepi selja taga Eesti naiste tennises on järgmisel kohal Elena Malõgina (WTA 571.). Meeste tennises on meie lootustandvamad noormehed eelkõige Patrick Mouratoglou akadeemias treenivad Kristjan Tamm (ATP 646.) ja ITF-i juunioride edetabeli 31. number Mark Lajal (17), Tartus teeb treener Martin Karise käe all kõrgete sihtide nimel tööd Oliver Ojakäär (16).

“Elu on näidanud, et kui väga hästi läheb, siis kerkib meil iga 10–15 aasta tagant esile mõni väga tugev talent, aga see vahemaa võib ka pikem olla,” arvas Redt Reimal. “Noored küll üritavad, aga päris sellise kaliibriga talenti, nagu Kaia või Anett olid, noorte hulgas ei paista. Meie reaalsus on kahjuks see, et puudub absoluutsesse tippu jõudmiseks piisavalt toetav keskkond – nii on see paljudel spordialadel. Mängijad, kes tahavad päris tippu jõuda, peavad minema vanuses 13–15 sellisesse keskkonda, kus kogu elurütm on rajatud sellele, et tippu jõuda – sparringupartnerid, meditsiiniline teenindus, füüsiline ettevalmistus. Naiste tennist on päästnud see, et meil on noori meessparringupartnereid. Aga poisid peaksid ikkagi treenima välismaa akadeemiates.”