Euroopa meistrivõistlused: esimesed viis finalisti selgunud!

Meenutame, et esimest korda saalijalgpalli EURO kvalifikatsioonis viiakse läbi grupietapp. Osalejad on jagatud nelja kaupa kaheksaks grupiks ja mängivad üksteise vastu kodus ja võõrsil. Kaheksa gruppide võitjat ja kuus parimat meeskonda, kes on saanud teise koha, liituvad Madalmaadega finaalstaadiumis. Kaks ülejäänud teise koha omanikku mängivad 14.–17. novembril play-off-mängudes. Finaalturniir toimub 19. jaanuarist kuni 6. veebruarini 2022 Amsterdamis ja Gröningenis.