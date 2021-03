Suurte lootustega Esapekka Lappi: oleks vaja, et Hyundai ei lahku WRC-st

Mulluse hooaja sõitis Lappi mäletatavasti M-Spordis. Suurbritannia võistkond pakkus soomlasele ka võimalust meeskonnas jätkata, kuid Lappi oleks sõitmise eest pidanud ise maksma hakkama. Sellest variandist soomlane loobus.

Lappi osales hiljuti Arktika rallil, kus ta lõi kaasa WRC-2 arvestuses. Volkswagen Polo GTI R5 võistelnud soomlane noppis magusa võidu, jättes selja taha nimekad konkurendid eesotsas Andreas Mikkelseni ja Nikolai Gryaziniga.

Ainuüksi headest tulemustest aga ei piisa, et MM-sarja täiskohaga naasta. "Esiteks on vaja, et Hyundai ei lahkuks sarjast," arutles Lappi. "Mul ei ole informatsiooni tiimi tuleviku osas. Mõistagi peab näitama häid tulemusi, aga peab ka õnne olema, et mõni koht oleks kuskil vaba."

Teatavasti on Hyundai tulevik WRC-s olnud küsimärgi all. Meeskonna juht Andrea Adamo andis hiljuti siiski fännidele lootust, et Hyundai jätkab ka tuleval hooajal. "Saan öelda, et olen optimistlik, et Hyundai Motorsport jätkab WRC-s 2022. aastal ehk uue ajastu esimesel hooajal, kuid mõistetavalt me ootame veel peakontorist selle kohta ametlikku kinnitust," sõnas Adamo.

WRC-s löövad sel hooajal kaasa M-Sport, Hyundai ja Toyota. Kõikidel meeskondadel lõppevad praeguste sõitjatega lepingud koos käimasoleva hooajaga. Lappi sõnul on praegu veel vara tuleviku osas läbirääkimisi pidada. "Oleme Jari-Matti Latvalaga (Toyota pealik - toim) suhelnud, aga mitte otseselt sellest. Praegu on üsna vara hakata järgmisest hooajast rääkima."

Lappi viimane tööandja M-Sport alustas sel nädalal uue põlvkonna hübriidmootoriga Rally1 masinat testima. Soomlane on võimalusel nõus tõttama meeskonnale appi uut autot testima. "Nad ei ole mulle aga helistanud veel. Ma ei tea, kas neil on minu number alles. Andke Richard Millenerile (M-Spordi juht - toim) minu number, kui ta on selle ära kustutanud," muigas ta.