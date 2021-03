Endine Juventuse juht lajatas: klubi tegi Cristiano Ronaldoga kalli vea

Juventus maksis 2018. aasta suvel Madridi Realile Ronaldo eest 100 miljonit eurot. Portugallane on Juventuse särgis löönud 121 mänguga 92 väravat. Kui Itaalias on seni jätkunud Juventuse valitsemine, siis Meistrite Liigas pole Torino klubi koos Ronaldoga loodetud tulemusi näidanud. Alles tänavusel hooajal jäi klubi laeks kaheksandikfinaal, kus jäädi kahe mängu kokkuvõttes alla FC Portole .

Juventuse endine juht Gigli usub, et klubi poleks pidanudki Ronaldot võistkonda tooma. "Absoluutselt! Ütlesin seda juba tema esimesel päeval Juventuses. Ta on meister, aga liiga kallis," vastas ta Radio Punto Nuovo vahendusel küsimusele, kas Ronaldo ostmine oli viga.

"Nüüd on asi Juventuse kätes. Nad on seni maksnud Ronaldole miljon eurot värava kohta," arutles Gigli, lisades, et Andrea Agnelli (Juventuse praegune juht - toim) peaks mõtlema kriitiliselt otsuse üle tuua Ronaldo võistkonda. 76-aastase itaallase sõnul peaks klubi hooaja lõpus Ronaldo lepingu lõpetama.