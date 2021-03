Barcelona peatreener: Messi ei pea meeskonna tuleviku pärast muretsema

Barcelona peatreener Ronald Koeman usub, et Messi on vaatamata Meistrite Liigast väljalangemisele meeskonna arenguga rahul. "Üldiselt on ta näinud, et tiim muutub üha paremaks. Oleme teinud muutusi ja toonud noori mängijaid juurde. Messi ei pea selle meeskonna tulevikus kahtlema," sõnas Koeman.