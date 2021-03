Venemaa suusakoondise treener avaldas, mida pettunud Bolšunov skandaalse finiši järel rääkis: ta ei tahtnud, et me protestima läheks

Kläbo diskvalifitseeriti teatavasti seetõttu, et ta sööstis lõpusirgel liidri Aleksandr Bolšunovi kõrvale samale rajale ja põhjustas trügimise käigus venelase suusakepi purunemise. Sellele järgnes Venemaa koondise protest, mille võistluse žürii ka rahuldas. Norra esitas kohe omapoolse protesti, kuid see jäeti rahuldamata.

Bolšunovi jutt üllatas Sorinit. Treener arvas, et venelane palub neil protesti esitada, et Kläbo diskvalifitseeritaks. "Ta küsis hoopis, mida me protestiga saavutaks. Bolšunov ütles, et teisest kohast ta kuidagi kõrgemale ei tõuse ning kulda ei anna talle keegi," vahendas Sorin sportlase sõnu.