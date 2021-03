Malcolm Wilson eelmisel reedel käima pandud M-Spordi 2022. aasta hübriidautost: see oli midagi väga erilist

DirtFish.com kirjutas eile, et pikem testisõit on M-Spordil tuttuue autoga kavas kolmapäeval ehk täna.

2022. aasta tehniliste reeglite järgi ehitatud masinale pandi hääled sisse Inglismaal tiimi valdustes Dovenby Hallis.

Seda märgilist sündmust oma silmaga kohapeal jälginud M-Spordi tegevdirektor Malcolm Wilson lootis, et kruusateedel hakatakse sellega kilomeetreid mõõtma juba järgmisel nädalal, kui selleks nädalaks planeeritud süsteemikontrollid plaanikohaselt kulgevad.

"Nagu te võite ette kujutada, oli see väga põnev hetk. Uue auto käivitamise vaatamises on midagi väga erilist. Ma olen seda juba nüüdseks mitmeid kordi teinud, kuid põnevus ei kao sellest kunagi," rääkis Wilson.

"Enne kui ma midagi enamat ütlen, tahan öelda suured tänud Chrisile (Chris Williams, M-Spordi peainsener - toim) ning muidugi kogu Fordi tehnilisele poolele. Tahtsime auto käima saada nii vara kui võimalik ning oleme selle saavutanud. Meil on nüüd aega, et saata see nii paljudele testisõitudele kui enne järgmist hooaega võimalik."

"Usun, et me kõik teame, et Rally1 regulatsioonid on kulude poolest pisut rohkem piiratud kui praegused WRC autod, kuid siiski, kui ma reedel ümber selle auto kõndisin ja küsisin, mille pärast te selle või tolle olete teinud, siis uskuge mind, meie mehed on ikka tõeliselt innovatiivsed ja meisterlikud," õhkas Wilson.

"Nagu alati, ütlesin ma neile: "Vau, millist tööd te teinud olete!" Ärge saage must valesti aru, meil on selle autoga veel pikk maa minna, aga kui sul juba rattad veerevad, siis on see midagi väga erilist."