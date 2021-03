Matšeetedega röövlid hoidsid kinni Rootsi koondise väravavahi naist ja lapsi, mees samal ajal pätile maja peal "tuuri tegemas"

Röövlid hoidsid kinni väravavahi meigikunstnikust naist Miat ja nende kahte last, tütart Aliciat (5a) ja Alexanderit (2), samal ajal kui teine noaga relvastatud mees mööda perekonna valdusi Cheshire'is koos Robiniga ringi marssis, kirjutab The Sun .

"See polnud lihtsalt rööv, see oli kõige hullem sissetung. Matšeetedega relvastatud gäng ähvardamas sinu naist ja lapsi," kirjeldas juhtunut ajalehele üks allikas.

"Robin oli hirmul. Ta ei muretse materiaalsete asjade pärast, mis varguse ohvriks langesid, vaid sellepärast, millist mõju see tema perele avaldas. Nad on sügavalt traumeeritud. See on iga lapsevanema suurim õudusunenägu. Pere on majast välja kolinud ning klubi on igale mängijale andnud isiklikud turvamehed."