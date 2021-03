FOTOD | Ferrari avaldas oma selle aasta vormel 1 auto. Kas märkad, mis on varasemast teisiti?

Üldiselt on Ferrari ikkagi Ferrari ehk eelmiste mudeliga võrreldes tehakse igal aastal kujunduses vaid mikroskoopilisi muudatusi. Küll aga tänavuselt masinalt leida tavapärasest rohkem rohelist - nimelt on seda värvi logo autole peale pannud sponsor Mission Winnow.

Klassikalise Ferrari punase sekka on tiim auto tagaosas sulatanud ka Burgundia punast, mida võis näha ka eelmisel aastal meeskonna 1000. etapil Mugellos.

Ferrari põhisõitjad on sel aastal Charles Leclerc ja Carlos Sainz. Tegemist on Ferrari noorima sõitjatepaariga alates 1968. aastast - meeste keskmine vanus on kahe peale 25 aastat ja 3 päeva.