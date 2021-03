Tehva: varsti on kõik Kalju mängijad viiruse läbi põdenud

Koroonaviirus lammutab Eesti jalgpallihooaja kalendrit. Riigis kehtima hakkavate rangete piirangute tõttu lubati niigi jätkuda vaid meeste ja naiste meistriliigadel ja karikavõistlustel. Kolmapäeval teatati, et edasi tuleb lükata Nõmme Kalju karikasarja veerandfinaali kohtumine Viljandi Tulevikuga, mis mullu Premium liigas medalita jäänud nõmmekatele on eriti suure kaaluga, kuna karikas on nende viimane võimalus lunastada suveks koht Euroopa liiga eelringis. Uus mänguaeg tuleb leida ka Kalju – FC Flora pühapäevasele liigamängule.