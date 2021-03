Kolmandat põlve ralliäss Oliver Solberg – kas maailmameister enne Rovanperät

Veel mõni aasta tagasi olid asjatundjad veendunud, et uue põlvkonna suurimaks rallistaariks ja maailmameistriks kerkib soomlane Kalle Rovanperä. Enam ei olda selles nii kindel, sest pildile on jõudnud uus ralligeenius Oliver Solberg. Kui keegi taamalt ei tule ega üllata, hakkavad just need kaks noort meest õige varsti tiitli nimel heitlema, arvatakse. Praegu on 20-aastane Rovanperä paar sammu ees, kuid Arktika rallil WRC debüüdi teinud aasta noorem Solberg areneb jõudsasti.