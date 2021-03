Saalijalgpalli areng maailmas: võtame eeskuju Costa Ricast!

Costa Rica saalijalgpall on ikka veel hobisport, kuid meil on tekkinud klubisid, kes maksavad oma mängijatele palka. Lisaks sellele on saalijalgpalli massidesse viimine meie riigis võrdlemisi hästi välja arendatud: seda mängitakse koolides, kolledžites ja ülikoolides. On olemas rahvuslikud võistlused erinevatele vanustele, välja on arendatud liigade struktuur. Väljakutsed, millega praegu kokku puutume, aitavad lõppkokkuvõttes saada uusi teadmisi, mis on vajalikud selleks, et arendada klubisaalijalgpalli ja täiustada selle infrastruktuuri. Sealhulgas puudutab see treenerite ja kohtunike väljaõpet, kelle tase tõuseb aastast aastasse. On ikka veel tunda vajakajäämisi professionaalsete väljakute osas, kuna enamik neist erineb rahvusvahelistest standarditest isegi mõõtmete poolest. Veel üks eesmärk, mis meie ees seisab – laste ja teismelistega töö parandamine. On klubisid, kes tõepoolest tegelevad laste ja noorte spordi arendamisega, ent nende standardite poole ei püüdle kaugeltki kõik. Costa Rica on õigel teel ja see ei ole pelgalt arvamus, me oleme hästi teadlikud oma probleemidest, kuid ikka veel kaugel tasemest, mis võimaldab meil konkureerida võrdsetel alustel saalijalgpalli juhtivate koondistega maailmas.