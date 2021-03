OTSEBLOGI | FC Barcelona üritab Pariisis imet korda saata, Liverpool proovib Leipzigi vastu algedu hoida

Kuigi Liverpoolil on avamängust arvestatav edu olemas, on punasärkide käsi käinud viimasel ajal kehvasti. Inglismaa Premier League'is on Liverpool viimasest seitsmest mängust koguni kuus kaotanud. Leipzigil on samal ajal Saksamaa Bundesligas käsil kuuemänguline võiduseeria.